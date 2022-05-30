Порошенко смог выехать из Украины на раз, два, три

Порошенко выехал из Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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Так, Порошенко и его сопровождению 30 мая позволили выехать из страны.

Что известно?

30 мая утром Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы заверить, что оппозиция вместе с властями работает на укрепление Украины. По словам политика, он направляется на конгресс и саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Своими целями Порошенко назвал: предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС уже в июне, поддержать Украину в войне против России, предоставление финансовой помощи Украине и одобрение "Плана Маршалла 2.0" для послевоенного восстановления.

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Предыдущие попытки Порошенко