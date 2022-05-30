Порошенко зміг виїхати з України на раз, два, три

Порошенко виїхав з України. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

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Так, Порошенку та його супроводу 30 травня дозволили виїхати з країни.

Що відомо?

30 травня вранці Порошенко звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського, щоб запевнити, що опозиція разом з владою працює на зміцнення України. За словами політика, він прямує на конгрес та саміт Європейської народної партії до Роттердама.

Своїми цілями Порошенко назвав: надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС вже у червні, підтримати Україну у війні проти Росії, надання фінансової допомоги Україні та схвалення "Плану Маршалла 2.0" для повоєнного відновлення.

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