Порошенко зміг виїхати з України на раз, два, три

Порошенко виїхав з України. Фото: колаж "Сьогодні"
П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.
Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.
Так, Порошенку та його супроводу 30 травня дозволили виїхати з країни.
Що відомо?
30 травня вранці Порошенко звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського, щоб запевнити, що опозиція разом з владою працює на зміцнення України. За словами політика, він прямує на конгрес та саміт Європейської народної партії до Роттердама.
Своїми цілями Порошенко назвав: надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС вже у червні, підтримати Україну у війні проти Росії, надання фінансової допомоги Україні та схвалення "Плану Маршалла 2.0" для повоєнного відновлення.
Попередні спроби Порошенка
- 27 травня о 21:50 у пункт пропуску "Рава-Руська" у Львівській області прибув Порошенко, який є членом комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, та 5 людей, які його супроводжують.
- Під час проходження паспортного контролю було надано копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.
- Як зазначає співрозмовник УП, під час перевірки цього документа неможливо встановити його дійсність: не зчитувався QR-код. За даними УП, Порошенко та його оточенню роз'яснили, що у зв'язку з цим вони не можуть перетнути державний кордон. О 23:50 п'ятий президент і люди, які його супроводжували, повернулися на територію України.
- 28 травня Порошенко відновив спробу виїхати з України. Він намагався перетнути кордон у тому ж пункті пропуску "Рава-Руська", щоб виїхати до Польщі. Політик надав дипломатичний паспорт. Близько 15.00 нардеп від "ЄС" Вікторія Сюмар заявила, що ще одна спроба перетнути кордон закінчилася невдачею.