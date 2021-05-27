Порошенко и клубника: новое фото нардепа произвело фурор в Сети – реакция украинцев

Пятый президент в четверг поехал на Донбасс, фотографии его визита разошлись по соцсетям

Порошенко раздавал клубнику на Донбассе

Народный депутат Петр Порошенко в четверг не явился на допрос в СБУ. Вместо этого он поехал на Донбасс, где раздавал клубнику военнослужащим.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

"Узнаете это дерево? Но я очень надеюсь, что вы узнаете этих парней. Это видео стало вирусным. Я вас уверяю, что там было больше миллиона просмотров. Чтобы это были не просто вишни, мы сегодня привезли еще и клубники. И я думаю, что вишня с клубникой, будет именно тем, по чему скучали наши воины здесь, на "передке". Я еще клубнику в этом году не ел, они, не уверен, что тоже ели. Но кто у нас в этом году поел, так это Ира Геращенко, которая съела три штуки", – заявил экс-глава государства.

Видео: Сегодня

Как отреагировали в Сети?

Среди украинцев мнения разделились. Один написали, что пятый президент делает что-то полезное, в отличие от нынешнего главы государства, а другие назвали политика "сборщиком клубники для польских плантаций".

"Кажется, сегодня порохоботы придумают бренд службы надежной логистики. Кто-то же должен полезное для страны делать? Не всем же быть гундосными трутнями", – написал журналист Виталий Гайдукевич.

А Сергей Руденко написал, что "раньше этот предприниматель торговал коньками, а теперь перешел на клубнику" (видимо, речь идет о новогоднем катке Roshen в Киеве).

Реклама

"Гетьман" сейчас себя активно рекламирует и как "сборщика клубники" для польских плантаций!). На тот случай если прийдется бежать!) Очень рациональный человек, чтоб два раза на фотографа не тратиться!", – отметил нардеп Илья Кива.

А пользователь Алексей Цымбалюк предложил "скинуться по гривне", потому что "нада гетьмана выручать".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно всплыла очередная запись переговоров Медведчука, в которой он вспоминает о связях с Порошенко.