Порошенко был замечен в Лондоне: журналист рассказал о деталях (фото)

Михаил Ткач рассказал, когда должна была закончиться командировка у пятого президента Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 6 июня, в соцсетях появилось видео, на котором видно, как пятый президент Украины Петр Порошенко проходит по улицам Лондона. Однако по мнению журналиста Михаила Ткача, "это удивительно", поскольку он поехал в командировку именно в Вильнюс и Роттердам.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

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По словам Ткача, официально в качестве основания для командировки в Роттердам пятый президент Украины предоставил письмо от экс-главы Европейского совета Дональда Туска.

В то же время "источники в политических кругах" сообщили журналисту, что командировку Петру Порошенко "без вопросов оформили". Однако по словам Михаила Ткача, командировка у пятого президента в Вильнюс должна была закончиться 31.05, в Роттердам – 02.06.

Также он начал проверять, действительно ли Петр Порошенко был в Лондоне. Как отмечается, "источники в политических кругах" сообщили Ткачу, что пятый президент Украины 4 июня прибыл в Лондон, а сегодня ночью прибыл в Польшу, где днем выступил на финансовом конгрессе.

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Фото – facebook.com/mixailotkach.

Фото – facebook.com/mixailotkach.

Фото – facebook.com/mixailotkach.

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Фото – facebook.com/mixailotkach.

Напомним, ранее "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщила, что пятый президент Украины Петр Порошенко только с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей.

Предыдущие попытки Порошенко