"Политическая расправа". Медведчук "нашелся" и отреагировал на обыски

Нардеп обещает не прятаться от правосудия и будет участвовать в законных следственных действиях

Виктор Медведчук. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Народный депутат Виктор Медведчук считает обвинения в государственной измене сфабрикованными, а проведенные у него дома обыски – незаконными.

Об этом говорится в его заявлении, которое 11 мая опубликовала партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Видео: Сегодня

"Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили", – уверяет Медведчук.

Он считает, что сегодняшние обыски у него дома были проведены с грубым нарушением Конституции и законов Украины.

Читайте также: Подозрение по трем эпизодам и где искать нардепов. Главное о деле Медведчука – Козака

Реклама

"Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию", – утверждает политик.

Он добавил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия.

"Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", – обещал Виктор Медведчук.

Напомним, в Офисе президента уверяют, что Медведчуку придется пройти через следствие и судебный процесс, и объяснили, в чем именно его обвиняют.