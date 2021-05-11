"Политическая расправа". Медведчук "нашелся" и отреагировал на обыски

Виктор Медведчук. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Народный депутат Виктор Медведчук считает обвинения в государственной измене сфабрикованными, а проведенные у него дома обыски – незаконными.
Об этом говорится в его заявлении, которое 11 мая опубликовала партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".
"Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили", – уверяет Медведчук.
Он считает, что сегодняшние обыски у него дома были проведены с грубым нарушением Конституции и законов Украины.
Читайте также: Подозрение по трем эпизодам и где искать нардепов. Главное о деле Медведчука – Козака
"Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию", – утверждает политик.
Он добавил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия.
"Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", – обещал Виктор Медведчук.
Напомним, в Офисе президента уверяют, что Медведчуку придется пройти через следствие и судебный процесс, и объяснили, в чем именно его обвиняют.
Новости на эту же тему: