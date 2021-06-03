Показуха или польза – чем важен закон о тюрьме за ложь в декларациях

Верховная Рада поддержала законопроект №4651 о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками. За соответствующий документ проголосовали 307 народных депутатов. Сайт "Сегодня" выяснил, чем грозит закон чиновникам, насколько он полезен для украинского общества и важен для авторитета Украины в мире.

Так, законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Какое наказание грозит чиновникам по данному закону?

За умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые превышают 500-2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 135 000 – 4 540 000 грн) – штраф 51-68 тыс грн или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

За ложь в декларации на сумму от 4 540 000 грн – штраф 68-85 тыс грн или общественные работы 150-240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

За умышленное непредоставление декларации – штраф 42 500-51 000 грн или общественные работы 150-240 часов. Изначально планировался еще и тюремный срок, но заменили его на ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Нардеп от "Голоса" Александра Устинова отметила, что теперь выгоднее вообще не вносить данные в декларацию, чем соврать и сесть в тюрьму.

Почему закон важен?

Основная идея закона – неподача деклараций и ложь в них – коррупционные уголовные преступления, за которые грозит тюремное заключение.

По мнению члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа от фракции "Слуга народа" Алексея Устенко, данный закон крайне важен.

"Сокрытие доходов чиновников это не только обман государства, но и его граждан в первую очередь. Наказание за недостоверные данные необходимо ужесточить. Госслужащие обязаны нести ответственность. Несправедливо, например, не задекларировать пентхаус в Майами и заплатить за это штраф в несколько тысяч гривен. Я проголосовал за закон", – говорит "Сегодня" депутат.

Кроме того, борьба с коррупцией, в том числе при помощи системы е-декларирования, являлась одним из требований западных партнеров, которые выделили на реформы в Украине миллиарды евро кредитов и помощи. Об этом нам говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"У власти есть обязательства перед иностранными партнерами, которые необходимо выполнять. Принятие закона повлияет на налаживание доверительных отношений с Западом. Зеленский показывает миру, что у нас на госслужбе должно быть все прозрачно", – говорит политолог.

Показуха или коэффициент полезного действия?

Адвокат Иван Либерман считает, что демонстрация миру борьбы с коррупцией в Украине – это и есть основная цель украинской власти. Однако, по его словам, дальше "красивой картинки" дело не пойдет и никого из чиновников не посадят.

"Декларативно-афишный закон, показывающий якобы борьбу с коррупционерами и взяточниками. Но реальные сроки чиновникам не светят", – говорит "Сегодня" адвокат.

Как объясняет Либерман, госслужащие могут избежать суровой ответственности благодаря украинскому Уголовному кодексу, в котором есть ряд "лазеек". "Во-первых, сложно доказать, что внесение недостоверных данных было сделано умышленно, а не из-за ошибки или забывчивости, например. Во-вторых, есть ряд смягчающих обстоятельств, таких как положительная характеристика с работы, содержание родителей или детей и прочих. Наличие двух смягчающих обстоятельств может быть основанием для применения наказания ниже самого нижнего предела. Таким образом выходим на штраф или условный срок. По сути, ни один чиновник не сядет. В данном законе больше "показухи", чем коэффициента полезного действия", – говорит адвокат.

Кроме того, стоит отметить, что закон фактически предусматривает "амнистию" всех нарушений в декларациях чиновников за прошедшие года. Период декларирования завершился 1 апреля, а закон об уголовной ответственности не предполагает обратного действия во времени.

Напомним, система электронного декларирования заработала в Украине в 2016 году. Полноценный ее запуск был последним и основным обязательством Украины для предоставления Киеву безвизового режима с ЕС. Также е-декларирование являлось одним из условий оказания Украине финансовой помощи от ЕС и выдачи следующего транша кредита МВФ. Чиновников и политиков обязали публично показывать свои доходы, а за невнесение в декларации прибыли или имущества – грозила уголовная ответственность.

Преступления или уголовные проступки

В октябре 2020 года Конституционный суд отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях, решив, что это "избыточное наказание". Офис президента сразу же начал получать недовольные сигналы от западных партнеров, требовавших от власти принятия мер.

В декабре 2020 года депутаты Верховной Рады приняли новый закон о декларациях, который не предусматривал тюремное заключение, но уголовная ответственность грозила чиновникам, умышленно внесшим в декларацию недостоверные сведения на сумму от миллиона гривен. За такие действия нарушителям закона светил штраф до 51 тыс грн или до 240 часов общественных работ. Неподача декларации и вранье в ней стали считаться не преступлениями, а уголовными проступками. Этот документ раскритиковало Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), которое призвало Владимира Зеленского наложить вето и не подписывать закон.

Не удовлетворил данный закон и западных партнеров. "Венецианская комиссия" и послы "Большой семерки" призвали власть Украины сажать чиновников в тюрьму за ложь в декларациях.

Тем не менее Зеленский не наложил вето на данный документ, но вскоре внес в Раду новый законопроект, возвращающий лишение свободы чиновникам-лжецам, за который сегодня проголосовали нардепы.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря 2020 года Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях. Минимальный порог, с которого наступает ответственность для чиновников, – за ложь на сумму от 227 000 грн светит административная ответственность.