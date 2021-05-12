Подозрение Медведчука в госизмене – как отреагирует Путин

Ситуация вокруг лидера ОПЗЖ может оказать влияние на переговоры между главами Украины и России, считают эксперты

Народным депутатам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили подозрение в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в Крыму. Об этом сообщили на пресс-конференции генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов во вторник, 11 мая.

Правоохранители собрали доказательства против Медведчука и Козака по трем эпизодам:

Покушение на хищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря). Передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии). Антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

Пресс-служба партии ОПЗЖ опубликовала заявление Виктора Медведчука, в котором нардеп утверждает, что его преследование носит политические мотивы, а дело против него "сфабриковано по приказу власти". "Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию", – подчеркнул Медведчук.

В данное время местонахождение Медведчука не установлено, а потому СБУ принимает соответствующие меры, чтобы передать ему ходатайство о содержании под стражей. В ОПЗЖ заявили, что Медведчук не скрывается и явится в Офис генпрокурора 12 мая.

Может уехать в Россию и баллотироваться в Госдуму

Бывший народный депутат Украины, политический деятель и популярный блогер Борислав Береза предполагает, что Медведчук может уехать в Россию и даже баллотироваться в Госдуму РФ.

"Медведчук родился в Красноярском крае, он может быстро получить гражданство РФ. К тому же, учитывая, его кумовство с Путиным, вполне реально, что он может занять кресло в парламенте", – говорит "Сегодня" Береза.

Когда и как отреагирует Путин?

Владимир Путин пока никак не отреагировал на объявление подозрения Виктору Медведчуку. По мнению политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, публичной реакции президента РФ пока вообще не будет.

"Через месяц может состояться встреча Путина с Байденом, накануне которой президент России не будет обострять ситуацию. Но в случае неудачных для России переговоров с США, возможно, Путин вспомнит о Медведчуке", – говорит Карасев.

По словам политолога, возможны два развития событий. Первый это эскалация конфликта на Донбассе. "Многие считают, что стягивание войск к границам Украины и обострение ситуации на Донбассе были неким ответом Путина на блокировку телеканалов Медведчука и введение санкций против него. Возможно, Россия снова попробует оказать давление", – объясняет Карасев.

Дело Медведчука может стать аргументом в переговорах Зеленского с Путиным

В то же время эксперт не исключает второй, абсолютно противоположный вариант. "Путин также может пойти на некие уступки Украине, в том же вопросе Донбасса, например. В таком случае, подозрение Медведчуку можно рассматривать, как дипломатический ход Украины, который может быть аргументом в будущих переговорах Зеленского с Путиным", – говорит Карасев.

О том, что Путин не будет реагировать на производство против Медведчука до встречи с Байденом говорит "Сегодня" и директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Безусловно, Медведчук может стать вопросом переговоров Путина с Зеленским. Россия может возобновить эскалацию конфликта на Донбассе или же ввести какие-то ограничения для украинского бизнеса в РФ. В любом случае, какие-то действия Путин будет проводить или не проводить после встречи с президентом США", – уверен Бортник.

Видимость борьбы

В то же время Борислав Береза предполагает, что Путину и не придется вмешиваться в дело Медведчука, так как оно может развалиться еще до суда.

"У многих экспертов складывается впечатление, что делается все для того, чтобы дело развалилось. В уголовном производстве наблюдается ряд ошибок, которые, возможно, делались намеренно, чтобы был повод для закрытия дела", – говорит нам Береза.

Сайт "Сегодня" сообщал, что 11 апреля в одном из домов Медведчука силовики провели обыски. Речь шла о его доме на улице Монтажников в Киеве. Там политик сейчас живет вместе с женой, пока в основном месте жительства в Пуще-Водице идет капитальный ремонт.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене против Медведчука и Козака.