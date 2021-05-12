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Медведчук сегодня собрался к генпрокурору – СМИ

12 мая, 12:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политик готов принять участие в следственных действиях и там же, судя по всему, ему вручат подозрение

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Народный депутат Виктор Медведчук, которого подозревают в госизмене, сегодня намерен прийти в Офис генерального прокурора.

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Об этом сообщили его адвокаты Камиль Кирпичев и Людмила Чередниченко, передает Страна.

Адвокаты говорят, что политик готов принять участие в следственных действиях. В то же время действия прокуратуры в отношении Медведчука считают незаконными.

"Виктор Медведчук намерен сегодня явиться к Генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений", – заявили защитники политика.

В тренде
Медведчук сегодня собрался к генпрокурору – СМИ
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Как сообщали новости "Сегодня", нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено о подозрении в госизмене и разграблении государственных недр в Крыму. Также Медведчуку инкриминируют слив России секретных военных данных. Читайте подробнее о деле Медведчука – Козака.

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Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения.

Видео: Сегодня

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