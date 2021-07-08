Перестановки в Ивано-Франковской ОГА: Зеленский назначил нового главу

Владимир Зеленский принял новую руководительницу Ивано-Франковской области на Банковой / Фото: Офис Президента Украины
Заместитель главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук стала главой ОГА.
Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Зеленский, сообщили в его пресс-службе.
Перед этим 8 июля глава государства снял Андрея Бойчука с должности главы ОГА Ивано-Франковской области, которой он руководил чуть больше полугода.
В этот же день Зеленский встретился с Онищук и вручил ей служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.
"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины", – отметил президент.
Предполагается, что приоритетами Онищук станут развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.
Кто такая Светлана Онищук?
Согласно данным ОПУ, новая глава ОГА родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области.
В 2002 году она окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по специальности "бухгалтерский учет", а через три года – освоила специальность "правоведение" в Прикарпатском национальном университете им. Стефаника. Владеет степенью доктора наук по государственному управлению.
Кроме того, Онищук служила в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел.
С 2012 года она работала в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях, а в сентябре 2019-го назначена заместителем главы Ивано-Франковской ОГА.
Напомним, что в мае Зеленский также сменил главу Кировоградской области, назначив Марию Черную вместо Андрея Назаренко.
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