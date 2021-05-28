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Зеленский назначал нового главу Кировоградской области: что о ней известно

28 мая, 21:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Чиновница приехала в Киев и встретилась с президентом на Банковой. Зеленский дал ей наставления

Владимир Зленский и Мария Черная

Владимир Зленский и Мария Черная / Фото: president.gov.ua

После увольнения в апреле главы Кировоградской области сегодня президент Владимир Зеленский назначил новым руководителем областной госадминистрации Марию Черную, подписав соответствующий указ.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Зеленский сегодня принял на Банковой новую руководительницу Кировоградской области и вручил служебное удостоверение. Он убежден, что опыт работы в ОГА и знание особенностей региона помогут ей реализовать богатый потенциал области.

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Что известно о Марии Черной

  • Родилась в 1974 году в Кировоградской области.
  • В 2003-м окончила Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко (педагогика и методика среднего образования, украинский язык и литература).
  • В 2015 году окончила Кировоградский национальный технический университет (управление финансово-экономической безопасностью).
  • С 2002 до 2011 года работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области.
  • В августе 2011-го была назначена заместителем начальника главного управления агропромышленного развития – начальником управления экономической политики Кировоградской ОГА.
  • С 2020 года занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Отметим, не обошлось без скандалов с назначением нового руководителя области. СБУ разоблачила группу лиц, которые должность главы Кировоградской ОГА продавали за миллионы долларов.

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