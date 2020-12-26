Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА – им стал Андрей Бойчук.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Зеленский лично вручил служебное удостоверение Бойчуку. Они пожали друг другу руки, но оба были в масках.
44-летний Андрей Бойчук – уроженец Ивано-Франковска. Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в "Укртрансгазе".
В 2014-2015 годах возглавлял Департамент по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины при министре Юрии Продане.
По данным ивано-франковских СМИ, Бойчук принимал активное участие в Революции Достоинства, был сотником 37-й сотни Самообороны Майдана. В мае 2019 года награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса основал благотворительный фонд "Центр волонтерских инициатив", который изготавливет спецодежду для медиков и полиции Прикарпатья.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк