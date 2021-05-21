"Передай Путину, чтобы освободил Крым": Медведчук и Турчинов о переговорах с РФ

Кум путина убеждает, что действовал официально, а Турчинов рассказал, как встречался с Медведчуком в 2014-м

Александр Турчинов и Виктор Медведчук. Коллаж "Сегодня"

Подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук заявил, что был уполномочен на переговоры с Россией в 2014 году исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым. Вот только Турчинов это категорически опровергает и рассказал подробности встречи с кумом Путина.

Что говорит Медведчук

Перед сегодняшним заседанием суда, отвечая на вопрос журналистов о переговорах с Россией, он сказал, что был официально уполномочен Киевом.

"Я вел переговоры в соответствие с полномочиями, которые мне были предоставлены в отношении мирного урегулирования в начале мая месяца еще исполняющим обязанности президента Турчиновым. Я официально был уполномочен на ведение этих переговоров", – сказал Медведчук.

А Турчинов действительно давал такие полномочия?

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Турчинов написал в Facebook, что во время исполнения обязанностей президента не вел переговоры ни с боевиками, ни с президентом РФ Владимиром Путиным.

Более того, в начале войны у него, как у главы Верховной Рады, было два разговора только с одним представителем российского руководства – председателем Госдумы Нарышкиным 28 февраля и 1 марта, во время которых он требовал прекратить российскую военную агрессию против Украины.

"Никаких поручений для участия в переговорах с российско-террористическими группировками я Медведчуку не предоставлял. Весной 2014 года у меня была встреча с Виктором Медведчуком, которого привел ко мне нардеп от "Партии регионов" Нестор Шуфрич. Во время этой встречи Виктор Медведчук сообщил мне, что Кремль считает легитимным президентом исключительно Виктора Януковича, не признает меня руководителем страны и не будет вести со мной переговоров, так как считает главой "хунты", захватившей власть насильственным путем, но он может передать любую информацию Путину от меня. На что я сказал господину Медведчуку, чтобы тот передал Путину, чтобы Россия немедленно освободила Крым и прекратила агрессию против Украины. Господин Медведчук спросил: "А серьезно?". Я сказал, что это серьезно и других предложений для Кремля у меня нет", – заявил Турчинов.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада создала Временную следственную комиссию для расследования связей Медведчука с Россией.