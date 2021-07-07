ПА ОБСЕ приняла резолюцию с требованиями к РФ: Украина довольна, а россияне покинули заседание

ПА ОБСЕ, Дмитрий Кулеба и Петр Толстой / коллаж "Сегодня"

Парламентская Ассамблея ОБСЕ во вторник, 6 июля, приняла срочную резолюцию с требованиями к России, которая была инициирована Украиной. Документ в частности осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей и военные преступления российских властей, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никита Потураев в Facebook.

Он отметил, что принятие резолюции "О дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Черном море и Азовском море" сопровождалось яростным сопротивлением российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием РФ.

"Несмотря на откровенный шантаж России, которая угрожала в случае поддержки украинской резолюции выйти из состава ПА ОБСЕ, делегации стран-сторонников Украины, так же как и руководство Парламентской Ассамблеи, проявили стойкость и единство", – рассказал Потураев.

Чем важна новая резолюция

Помимо осуждения продолжающейся оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей принятая во вторник резолюция также осуждает попытки России, вопреки международному праву, заблокировать Керченский пролив и Азовское море.

Документ также осуждает нарушения прав человека в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей и продолжающуюся опасную милитаризацию оккупированного Крыма и незаконную выдачу паспортов РФ украинским гражданам на оккупированных территориях.

"Приняв резолюцию Украине, ПА ОБСЕ в очередной раз выдвинула требование к России – именно как к инициатору и стороны конфликта с Украиной, именно как к государству-агрессору и государству-оккупанту – немедленно освободить оккупированные украинские территории, и прекратить дерзкие и масштабные нарушения международного законодательства", – подчеркнул Потураев.

Он добавил, что новым президентом ПА ОБСЕ была избрана депутат парламента Швеции Маргарета Цедерфельд, которая является последовательным критиком российской неоимперской политики в странах бывшего СССР и агрессии России против Грузии и Украины.

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Реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали принятие летней сессией Парламентской ассамблеи ОБСЕ срочной резолюции с требованиями к России.

"Одобрение этой резолюции в который раз подтвердило единство международного сообщества в осуждении российской агрессии против Украины. Наращивание военного присутствия представляет угрозу европейской безопасности", – заявили в министерстве во вторник вечером.

Россия негодует

В то же время после принятия резолюции российская делегация покинула заседание ассамблеи.

Глава российской делегации Петр Толстой обвинил ПА в русофобии, а Украину назвал "злобным соседом".

"Ассамблея включила в повестку очередное возмутительное русофобское заявление, авторами которой являются предсказуемо наши ближайшие злобные соседи – Украина", – заявил он.

Россия также утверждает, что резолюцию приняли с нарушением регламента – якобы при отсутствии кворума.