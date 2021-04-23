Нетаньяху согласился стать посредником в переговорах между Украиной и Россией

Израильский премьер получил предложение от украинской стороны помочь в урегулировании конфликта, и он дал обнадеживающий ответ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился стать посредником между Украиной и Россией в урегулировании конфликта. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук.

По его словам, израильскому премьеру было сделано предложение стать посредником в переговорах Украины и России.

"У господина Нетаньяху хорошие отношения с президентами Зеленским и Путиным. Я рад сообщить, что он не отказался от предложения, а сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы очень рады, что Нетаньяху не отклонил нашу просьбу, а проявил готовность и желание помочь", – сказал Корнейчук.

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