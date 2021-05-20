Не стоит ждать изменений по Украине. Кулеба о встрече Байдена и Путина

Глава МИД заявил, что за одну встречу президенты РФ и США не договорятся по украинскому вопросу

Встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не может кардинально изменить ситуацию в отношении Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Радио НВ".

"Все это слишком сложно … Это очень-очень большое упрощение, я бы сказал – примитивизация внешней политики, – считать, что за одну встречу можно обо всем договориться", – сказал он.

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Он напомнил об опасениях общества в Украине после прихода к власти в США Дональда Трампа, который действительно хотел перезагрузить отношения с Россией, но внешняя политика оказалась более сложной.

"Игра намного сложнее и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я очень спокойно реагирую на все конспирологические теории", – отметил Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения США к переговорам по Донбассу. В то же время он выступает за "параллельный разговор" с Россией.