"Не ему решать": Лавров грубо ответил Кравчуку из-за Беларуси

Глава МИД РФ вступился за Лукашенко и ответил Киеву на призывы перенести ТКГ из Минска

Сергей Лавров и Леонид Кравчук. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе решать судьбу переговорной площадки в Минске. Об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя заявление о необходимости перенести переговоры ТКГ из Минска в другую страну.

Он призвал прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу, в частности непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Белорусские власти четко сказали после этого инцидента (с самолетом) о своей готовности к расследованию, приему соответствующих экспертов, предоставлению всей информации", – сказал российский министр.

Лавров также резко ответил на слова Кравчука о переносе переговорной площадки из Минска в связи с ситуацией в Беларуси.

"Что касается заявления Кравчука… Он, конечно, глава делегации (в ТКГ), но не ему решать, как дальше будет работать Контактная группа. ТКГ была создана на основании пакета документов, которые были одобрены на саммите в Минске в 2015 году. Те, кто подписывал этот пакет документов, они будут договариваться, как эту работу выстраивать", – сказал глава МИД РФ.

Напомним, разговоры о переносе ТКГ из Минска идут уже давно. Ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко называл политической вакханалией идею переноса из его страны переговоров по Донбассу.