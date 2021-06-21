"Слуга народа" будет бороться с "выдуманным" коронавирусом в ПАСЕ

Юрий Камельчук похвастался, что выступать в Парламентской ассамблее Совета Европы – это значит, что он теперь верит в COVID-19 и действенность вакцин?

Нардеп Камельчук за полгода диаметрально сменил свое мнение о COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Украины Юрий Камельчук выступит от крупнейшей европейской политической силы на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

"Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике Covid passes and certificates от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ", – пишет Камельчук.

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Нардеп отметил необходимость "сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха".

Любопытно, что Юрий Камельчик является одним из самых известных украинских COVID-отрицателей. В декабре он публично назвал COVID-19 выдуманной болезнью, и признался, что "не доверяет ни одной вакцине в мире".

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Ни такой диссонанс своей позиции, ни что повлияло на его точку зрения политик не стал объяснять.

Обсуждение на тему "COVID-пропуска или сертификаты: защита основных прав и юридические последствия" состоится 22 июня в рамках летней сессии ПАСЕ.

Однако это не первый скандал с Камельчуком. Ранее в этом месяце он устроил под Радой ссору из-за неправильной парковки жены. Но позже он признал свою неправоту и заплатил штраф.

О чем еще говорят в Украине и мире 21 июня, смотрите в видеосюжете: