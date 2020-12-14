Абсолютно серьезно: "Слуга народа" назвал COVID-19 "выдуманной болезнью"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук назвал COVID-19 выдумкой и заявил, что не верит ни в одну вакцину.

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Об этом сообщает "УП" со ссылкой на эфир одного из телеканалов.

"Совершенно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", – сказал политик.

По словам нардепа, "мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит ли".

Видео: Telegram

Тем временем, за последние сутки в Украине выявили 6451 новый случай инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 900 666 человек.

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Также напомним, в Украине ПЦР-тестирование будут проводить всем гражданам с признаками респираторных заболеваний, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни.

Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий назвал способ разорвать цепочку заражений коронавирусом в Украине. Депутат считает, что нужно вакцинировать более 18 млн украинцев.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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