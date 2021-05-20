Назначен новый министр инфраструктуры: кто такой Александр Кубраков

Александр Кубраков. Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov
Верховная Рада назначила главу "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры, после того как был уволен Владислав Криклий. Это решение поддержали 284 народных депутата.
Против проголосовали 28 нардепов, воздержались 49 и не голосовали 23.
После избрания Кубраков принял присягу министра.
Что известно об Александре Кубракове
Новоназначенный министр родом из Днепропетровской области, родился в Першотравенске. По образованию он маркетолог.
Карьера:
- 2004-2006 – ЗАО "Приоком", маркетинг-менеджер;
- 2006-2007 – "Киевстар", начальник отдела по мониторингу рынка;
- 2007-2009 – АКБ "Финансы и Кредит", начальник управления стратегического маркетинга;
- 2009-2011 – "Киевстар", начальник отдела маркетинга фиксированного бизнеса;
- 2011-2015 – советник мэра в Киевской городская государственной администрации;
- 2015-2016 – руководитель проектного офиса Министерства юстиции;
- 2016-2019 – руководитель сектора телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования;
- с августа 2019-го – народный депутат Украины;
- 19 ноября 2019 года назначен Кабинетом министров на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
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