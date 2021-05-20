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Назначен новый министр инфраструктуры: кто такой Александр Кубраков

20 мая, 11:54

Сергей Мартынец , Игорь Тимофеев

Позавчера депутаты уволили предыдущего главу ведомства Владислава Криклия

Александр Кубраков. Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Верховная Рада назначила главу "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры, после того как был уволен Владислав Криклий. Это решение поддержали 284 народных депутата.

Против проголосовали 28 нардепов, воздержались 49 и не голосовали 23.

После избрания Кубраков принял присягу министра.

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Что известно об Александре Кубракове

Новоназначенный министр родом из Днепропетровской области, родился в Першотравенске. По образованию он маркетолог.

Карьера:

Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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Источник: Сегодня

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