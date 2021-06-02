Назначен новый главный санврач Украины: кто сменил Ляшко

Игорь Кузин. Фото: phc.org.ua
Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заменит Виктора Ляшко, который недавно стал министром здравоохранения, на должности главного санитарного врача Украины.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Такое решение 2 июня принял Кабинет министров Украины.
Кроме того, Петр Емец назначен замминистра здравоохранения.
Ляшко уже поздравил их с присоединением к команде Минздрава, уточнив, что кандидатуры Кузина и Емеца были предложены им.
"Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все запланировано. Работаем!" – написал министр в своем Facebook.
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