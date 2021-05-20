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Виктор Ляшко назначен новым главой Минздрава: что о нем известно

20 мая, 11:02

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ляшко назначен министром здравоохранения – новости Украины

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Верховная Рада назначила главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко министром здравоохранения вместо уволенного двумя днями ранее Максима Степанова. За проголосовали 262 народных депутата.

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17 голосов было против, 73 нардепа воздержались, 25 – не голосовали.

После голосования Ляшко принял присягу министра.

Что известно о Викторе Ляшко

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Новому главе Минздрава – 41 год, он родом с Полесья, из с. Осова Дубровицкого района Ровенской области. Является заслуженным врачом Украины.

В 2003-м окончил Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца.

С 2003 по 2010 год работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области.

В 2014 году Ляшко стал председателем общественной организации "Инфекционный контроль в Украине".

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В 2015 году окончил обучение на факультете "Государственное управление в области охраны здоровья" Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Получил степень магистра в сфере здравоохранения.

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В 2017 году прошел Барселонский курс ВОЗ по усилению систем здравоохранения для улучшения контроля и лечения туберкулеза.

В 2018—2019 годах работал в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

11 марта 2020 года Виктор Ляшко был назначен главным государственным санитарным врачом Украины.

Новоиспеченный министр женат и имеет одного ребенка: супруга Ирина, дочь — Дарья.

Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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А уже 19 мая комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения.

Ляшко уже дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 миллионов украинцев.

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