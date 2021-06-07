НАТО, газопровод и Путин: в ОП раскрыли детали разговора Зеленского с Байденом

Президент США заявил, что является противником реализации "Северного потока – 2" и заверил в гарантиях безопасности Украине со стороны США

Разговор Зеленского и Байдена прокомментировали в ОП. Коллаж "Сегодня"

Президенты Украины Владимир Зеленский и Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора 7 июня обсудили широкий спектр вопросов – от рисков из-за достройки "Северного потока – 2" до вступления Украины в НАТО и саммита США и РФ в июне.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

В первую очередь Джо Байден традиционно подтвердил поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил внедрении в нашей стране фундаментальных реформ и пригласил Зеленского посетить Белый дом.

О чем говорили президенты

Вступление в Евросоюз и НАТО. Байден заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления ей Плана действий по членству в Альянсе. Он также заверил, что позиция Украины будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО и на всех мероприятий самого высокого уровня.

Встреча Байдена с Путиным. Президенты обсудили стратегическое взаимодействие Украины и США накануне запланированных встреч Джо Байдена с руководством Евросоюза и президентом РФ Владимиром Путиным, а также встреч "Группы семи" и НАТО.

Российские войска на Донбассе. Владимир Зеленский в разговоре с Байденом акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях Донбасса и вблизи границы Украины по-прежнему наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения, а отвод российских войск является лишь имитацией.

"Северный поток – 2". Президент США заявил, что является противником реализации "Северного потока – 2", а Зеленский подчеркнул, что этот газопровод – не экономический проект и создает серьезную угрозу. Байден также заверил главу Украины в гарантиях безопасности со стороны США.

Реклама

Крымская платформа. Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании Крымской платформы и заверил, что США будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне.

Реформы в Украине. Президенты обсудили прогресс Украины во внедрении ключевых реформ. Владимир Зеленский рассказал о запланированных шагах по снижению влияния олигархов на жизнь страны, заявив, что заинтересован в развитии крупного бизнеса в Украине без олигархического вмешательства в политику и экономику.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Белый дом в июле 2021 года с официальным визитом.

Это уже второй телефонный разговор двух лидеров с момента инаугурации Байдена. Первые переговоры состоялись в начале апреля на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

Что еще происходило в Украине и мире 7 июня, смотрите в новостях "Сегодня".