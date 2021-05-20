Налоговик Любченко стал новым министром экономики: что о нем известно

Игорь Петрашко был уволен парламентом – теперь его место занял глава Государственной налоговой службы

Алексей Любченко. Фото: facebook.com/TaxUkraine

После увольнения Игоря Петрашко Верховная Рада назначила Алексея Любченко первым вице-премьером – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Соответствующее постановление поддержали 293 народных депутата.

Против были все два нардепа, воздержались – 60, не голосовали – 22.

После голосования Любченко принял присягу на верность украинскому народу.

Кто такой Алексей Любченко

Родился 21 сентября 1971 года в селе Орловец Городищенского района Черкасской области. Выпускник Киевского национального экономического университета. Специальность – "экономическое и социальное планирование". Имеет степень кандидата экономических наук, свободно владеет немецким языком.

На госслужбе занят с 1994 года. Сперва трудился в городском совете города Смела, а затем – в Черкасской облгосадминистрации.

В 1999-2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации Кировоградской области.

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В 2003 году возглавил Черкасскую областную налоговую.

В 2009-2011 годах работал заместителем председателя Государственной налоговой администрации.

С 2014 по 2015 год Любченко был советником главы Государственной фискальной службы.

В 2015 году подавал свою кандидатуру на конкурс на должность главы Фискальной службы Украины, но проиграл Роману Насирову.

В 2015 году занимал должность вице-президента ПАО "Украгрохимхолдинг", которое производит минеральные удобрения и входит в черкасскую зерновую компанию "Хорс".

В апреле 2020-го возглавил Государственную налоговую службу.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что власть не планировала менять Петрашко.

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