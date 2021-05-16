Что-то пошло не по плану – Южанина о возможном назначении Любченко министром экономики

Нина Южанина. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина считает, что если власти хотят назначить главу Налоговой службы Алексея Любченко министром экономики, тогда менять Игоря Петрашко никто не планировал.

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Об этом она сказала в эфире "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"Мне кажется, что тогда эта власть вообще ничего не планировала. И не планировала менять Петрашко, потому что Любченко месяц как прошел конкурс и был назначен на свою должность уже на конкурсной основе", – сказала она.

По ее словам, в случае назначения Любченко нужно будет проводить новый конкурс и назначать нового руководителя Государственной налоговой службы.

"Недавно я слышала от министра финансов, что ему повезло с руководителем Государственной налоговой службы и он надеется, что таким же качественным и эффективным станет руководитель таможенной службы. Поэтому здесь вопрос. Мне кажется, что-то пошло не по плану", – отметила Южанина.