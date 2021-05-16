Українська
$ 27,63
33,37
  1. Новости политики

Что-то пошло не по плану – Южанина о возможном назначении Любченко министром экономики

16 мая, 16:06

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Нина Южанина. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Нина Южанина. Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина считает, что если власти хотят назначить главу Налоговой службы Алексея Любченко министром экономики, тогда менять Игоря Петрашко никто не планировал.

Реклама

Об этом она сказала в эфире "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"Мне кажется, что тогда эта власть вообще ничего не планировала. И не планировала менять Петрашко, потому что Любченко месяц как прошел конкурс и был назначен на свою должность уже на конкурсной основе", – сказала она.

В тренде
Все узнают правду – СНБО проведет аудит госземель в Конча-Заспе и Пуще-Водице
В тренде
Экс-нардеп избил "слугу народа" Соломчука в прямом эфире: видео
Фото: скриншот
В тренде
Грозят катастрофические последствия: РФ увеличила количество кибератак на Украину
Илья Витюк, фото: СБУ

По ее словам, в случае назначения Любченко нужно будет проводить новый конкурс и назначать нового руководителя Государственной налоговой службы.

"Недавно я слышала от министра финансов, что ему повезло с руководителем Государственной налоговой службы и он надеется, что таким же качественным и эффективным станет руководитель таможенной службы. Поэтому здесь вопрос. Мне кажется, что-то пошло не по плану", – отметила Южанина.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Министры Криклий и Петрашко подали в отставку (фото)
Министры Криклий и Петрашко подали в отставку (фото)Власть
В
В "Слуге народа" назвали главного кандидата на замену СтепановуВласть
Украина
Украина "антипод" России? Киев ответил на дерзкое заявление ПутинаВласть
Кива снова
Кива снова "отличился" – сравнил себя с Галилеем и КоперникомВласть
Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС (обновлено)
Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС (обновлено)Власть
Как закончить войну на Донбассе? Данилов дал Путину совет
Как закончить войну на Донбассе? Данилов дал Путину советВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять