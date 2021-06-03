"Мы не признаем Лукашенко": в "Слуге народа" пригрозили Беларуси за полеты в Крым

Европа закрыла небо для белорусских самолетов, и Лукашенко нацелился на авиасообщение с оккупированным Крымом

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Верховная Рада уже осудила Беларусь за "пиратский" захват самолета Ryanair, а в "Слуге народа" пригрозили режиму Лукашенко жесткими мерами в случае открытия авиасообщения в оккупированный Крым.

Об этом заявил замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, что сегодняшнее постановления парламента по Беларуси было смягчено – оттуда убрали требование ввести санкции. Кравчук отметила, что вопросами санкций будет заниматься СНБО, а действия украинской власти остаются жесткими.

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"Мы не признаем Лукашенко руководителем Беларуси. Он – самопровозглашенный президент. Мы осуждаем его действия в вопросе воздушного терроризма. Если Лукашенко будет делать дальнейшие шаги, например, появилась идея, чтобы в Крым летали белорусские самолеты, то мы будем реагировать и повышать градус нашей политической позиции", – сказала нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Минске обсуждали вопрос сотрудничества с Россией по авиасообщению в связи с тем, что многие страны Европы прекратили летать над Беларусью и не пускают в свое воздушное пространство белорусские самолеты. Лукашенко даже обиделся на Зеленского и заявил, что будет просить Путина помочь полететь ему в оккупированный Крым.