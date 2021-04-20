Мы говорили с Путиным: Лукашенко "впаривает" кремлевский вариант по Донбассу

Лукашенко на каждой встрече с Путиным обсуждает Украину, но то, что он сказал о российско-украинском противостоянии, ни в какие ворота не лезет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил российскими нарративами: мол, урегулирование на Донбассе зависит только от Украины, и предложил Киеву пойти на уступки в Минских соглашениях, даже если это будет идти вразрез с украинскими интересами. Об этом он рассказал на встрече с депутатом от "Слуги народа" Евгением Шевченко.

Глава Беларуси отметил, что на каждой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным они говорят об Украине.

"С Путиным у меня было много разговоров об Украине. Вот какая бы ни была встреча у меня с Путиным, мы всегда говорим об Украине. И поверьте, это искренне, с сожалением мы говорим о том, что происходит в Украине и вокруг Украины", – сказал Лукашенко.

Читайте также: Украина не будет отходить от Минских соглашений, которые нарушает РФ – Резников

Реклама

Причем он считает, что от самой Украины зависит разрешение конфликта на Донбассе, а не от России.

"Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет", – сказал белорусский "президент".

Отметим, что Россия давно продвигает идею выполнения Минских соглашений строго по пунктам. При этом Кремль не хочет выполнить даже первые пункты – прекратить огонь и вывести войска, но требует проведения выборов под дулами автоматов и предоставления Донбассу особо статуса. Киев же настаивает на прекращении огня, выводе войск, передаче Украине контроля над границей, и только потом будут выборы.

Тем временем 19 апреля состоялась встреча советников глав государств "нормандского формата" – они обсудили новый мирный план по Донбассу, т. н. кластеры, – своеобразную дорожную карту по выполнению "Минска".