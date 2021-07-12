Могут выгнать из Рады: Разумков отчитал Юрченко з скандал во Львове

На сегодняшний день в украинском законодательстве нет нормы, которая могла бы очищать парламент от пьяных залетов депутатов

Разумков отчитал Юрченко. Коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал нардепа Александра Юрченко за нетрезвое вождение и заявил, что в случае признания судом вины тот может лишиться депутатского мандата. Об этом глава парламента сказал на Согласительном совете с лидерами фркций.

"Закон должен быть один для всех. Мне очень жаль, что сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая могла бы очищать Верховную Раду от таких действий коллег. Думаю, нам нужно поработать в этом плане и, возможно, внести соответствующие изменения", – сказал он.

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Разумков напомнил присутствующим, что уголовная ответственность и приговор суда является основанием для того, чтобы депутат лишился мандата.

"Об этом нужно помнить, и не только из-за мандата… Нас выбирали люди, давайте так, чтобы нам не стыдно было в глаза смотреть ни на округах, ни на отдыхе. Обращаюсь ко всем коллегам – каждый сначала пусть думает, что он делает, чтобы потом не краснела Верховная рада и в целом власть", – подчеркнул спикер парламента.

Как сообщали новости "Сегодня", оказалось, что нардеп Юрченко был под наркотиками во время ДТП – это подтвердила экспертиза. Он отрицал выводы врачей и отказался подписывать протокол.

Тем временем сам Юрченко оправдался за ДТП. Он утверждает, что наркотики не принимал, и даже сдал несколько тестов в киевских клиниках.

Юрченко возвращается в Киев со Львова на своем "Мустанге":