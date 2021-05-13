Могут отправить под арест. Сегодня суд рассмотрит дело Медведчука

Печерский суд Киева рассмотрит меру пресечения для нардепа, прокуратура ходатайствует об аресте

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Сегодня, 13 мая, Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, которого обвиняют в государственной измене и хищении национальных ресурсов.

Об этом "Сегодня" сообщили помощники нардепа.

Суд начнется в 13:00, заседание будет вести судья Вячеслав Пидпалый.

В суде сайту "Сегодня" сообщили, что заседание состоится в здании на Владимирской,.

Тем временем народный депутат Ренат Кузьмин в Facebook сообщил, что 40 нардепов обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

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Ранее Медведчуку уже вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

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Напомним, 11 мая на совместном брифинге генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов рассказали, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам:

покушение на расхищение природных ресурсов;

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну;

антиукраинская деятельность.

Более подробно читайте в материале Коротко и по делу. В чем подозревают Медведчука и как отомстит Путин – главное.

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