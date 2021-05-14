Медведчук "под колпаком" – на кума Путина надели электронный браслет

Теперь политик не сможет покинуть дом без ведома полицейских – он будет под контролем круглые сутки

Виктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

После вчерашнего решения Печерского суда о домашнем аресте, правоохранители надели электронный браслет подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

Теперь политик не сможет покинуть дом без ведома полицейских.

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"Полиция Киева надела на Медведчука электронное средство контроля, и он находится, согласно решению суда, под домашним арестом", – сказал Тракало.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.

В свою очередь президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал арест нардепа.

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