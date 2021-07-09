Медведчук остается под арестом: что решил суд

Накануне был последний день предыдущей меры пресечения, но надежды адвокатов и самого подозреваемого на решение не оправдались

Виктор Медведчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Печерский районный суд Киева на сегодняшнем заседании продлил на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука.

Судья Сергей Вовк вынес решение оставить меру пресечения без изменений. Новое ограничение будет действовать до 11 сентября. Решение суд зачитал сразу после начала заседания.

Нардеп после решения суда заявил, что ходатайство о продлении меры пресечения было подано с нарушениями, поэтому адвокаты Медведчука решение собираются оспаривать.

Защита будет учитывать при подаче апелляции как процедурные моменты, так и мотивационную часть решения, которые будут опубликованы сегодня вечером.

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Напомним, Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

21 мая суд отказался отпустить Медведчука из-под домашнего ареста.