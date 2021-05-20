Ляшко озвучил амбициозные планы: что обещает новый министр здравоохранения

Новый глава МОЗ говорит, что в приоритетах – преодоление ковида и биологическая безопасность населения

Виктор Ляшко/скриншот

Назначенный министром здравоохранения Виктор Ляшко назвал приоритетом работы в должности главы Минздрава преодоление COVID-19 и очертил другие направления работы министерства.

Об этом сообщает информагентство Укринформ.

"Не скажу сенсации, что приоритетом номер один для меня является преодоление коронавирусной болезни. Мы сделаем все, чтобы украинцы могли вакцинироваться, работать и путешествовать... К концу 2021 года все, кто хочет вакцинироваться от COVID-19, смогут это сделать", – сказал Ляшко, выступая в Верховной Раде.

Также он отметил, что еще одним приоритетом работы Минздрава будет биологическая безопасность населения. По его словам, к осени планируется пересмотреть подходы к реагированию на радиационные и химические угрозы.

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Кроме этого, Ляшко отметил необходимость собственного производства иммунобиологических препаратов в Украине и сообщил, что Минздрав определит перечень критически важных медикаментов и предложит устойчивый госзаказ на них с тем, чтобы инвесторы развернули в Украине для их производства мощности и приоритетно предоставили эту продукцию для внутреннего рынка .

Также, по словам новоиспеченного главы Минздрава, планируется расширение программы "Доступные лекарства", внедрение дополнительной оплаты больницам за достигнутый результат лечения, а не за факт госпитализации. До конца года также планируется утвердить ряд новых отраслевых стандартов.

Напомним, Ляшко дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 млн украинцев.

А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что если Ляшко не выполнит обещание о вакцинации 5 млн украинцев, то будет отправлен в отставку.

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