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Лавров объяснил, почему Путин не ответил на звонок Зеленского

28 апреля, 17:34

Сергей Мартынец

Глава МИД РФ заявил, что Москва не будет обсуждать самый важный вопрос, на котором настаивает Зеленский

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что президент Владимир Зеленский запрашивал переговоры с Кремлем, но российский лидер Владимир Путин отказался от разговора, поскольку не хотел обсуждать Донбасс.

Об этом он сказал в интервью российским СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

По его словам, недавно Москва получала запросы от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и от президента Зеленского на телефонный разговор, чтобы обсудить Донбасс.

"На это мы говорили, что это нужно обсуждать не с нами, а в рамках Минских договоренностей с Донецком и Луганском. Там прямо записано, что ключевые этапы урегулирования должны быть предметом консультаций и согласований с Донецком и Луганском. Когда говорят, что "назревает неприятная ситуация на линии соприкосновения, и хотят поговорить с министром Лавровым или президентом Путиным", то это не к нам", – объяснил Лавров.

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Глава МИД РФ напомнил, что недавно Путин на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявлял, что не намерен обсуждать Донбасс, а только нормализацию двусторонних отношений.

Как мы уже писали, Лавров озвучил "страшилку", что в случае изменения Минских соглашений на Донбассе начнется "резня".

Тем временем эксперты рассказали сайту "Сегодня", о чем могут говорить Путин и Зеленский при встрече.

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Источник: Сегодня

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