Кулеба о встрече Байдена и Путина: Если будет "договорняк" по Украине – мы его не признаем

Министр посоветовал смотреть пресс-конференцию Байдена, а не Путина, который может исказить информацию об Украине

Джо Байден и Владимир Путин встретятся на вилле в Швейцарии / коллаж "Сегодня"

Киев не ожидает, что на встрече президентов США и России, Джо Байдена и Владимира Путина, будут приняты какие-то решения относительно Украины за спиной Украины. В случае если это произойдет, Киев такие договоренности не признает.

Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что встреча Путин – Байден "родилась" на фоне недавней эскалации вблизи украинских границ, когда Россия начала стягивать войска.

"И хотя российские власти сейчас комментируют, что Украина будет одним из попутных вопросов, которые там могут затронуть во время разговора, но на самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждать", – заявил Кулеба.

Министр отметил, что МИД готов к любым возможным сценариям по итогам переговоров президентов РФ и США.

"Мы не видим риска для того, чтобы на этой встрече за нашей спиной была достигнута некая договоренность в отношении Украины. Мы очень четко довели до наших партнеров, что любые договоренности относительно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте дождемся завершения встречи", – сказал глава МИДа.

Читайте также: Пойдет ли Байден на "большой договорняк" с Путиным" по Украине? У Зеленского ответили

Отметим, что по итогам переговоров будут, скорее всего, две отдельные пресс-конференции – Байдена и Путина. Кулеба посоветовал больше ориентироваться на американскую, поскольку Россия всегда подает искаженную реальность в отношении Украины.

"Я хочу, чтобы все знали – что бы ни происходило, какие бы сценарии ни попадались, мы всегда будем стоять на защите интересов Украины и не воспримем никаких сценариев, в рамках которых будут пытаться нас заставить сделать что-то. Я думаю, что за последнее время мы доказали многими действиями, что ничто не способно заставить украинские власти, ни президента Украины Владимира Зеленского, ни правительство Украины, ни меня как министра, пересечь красные линии наших национальных интересов", – резюмировал министр.

Читайте подробнее о будущей встрече президентов США и РФ в материале Украина в НАТО и кремлевский советник Байдена – 10 вопросов о переговорах США и РФ.

Смотрите в нашем сюжете, как Женева готовится к переговорам Байдена и Путина: