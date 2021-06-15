Самит НАТО: двери для Украины – открыты

Фото: nato.int

Сегодня, 14 июня в Брюсселе (Бельгия) состоялся 32-й саммит НАТО. Лидеры стран-членов Североатлантического альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина станет членом НАТО, а также подчеркнули, что конфликт в Украине является "первой темой" в повестке дня. Об этом говорится в заключительной декларации, принятой по итогам встречи.

Украину видят в НАТО

Участники саммита подтвердили намерение принять Украину в состав НАТО после того, как Киев продвинется на пути реформ в области борьбы с коррупцией, СБУ и децентрализации власти. Кроме того, союзники заверили в дальнейшем предоставлении поддержки реформирования сектора обороны и безопасности Украины.

В блоке также обратили внимание на "агрессивные действия России, представляющие собой угрозу Евроатлантической безопасности".

Конфронтация с Россией

"Более 25 лет НАТО работает над созданием партнерства с Россией. В то время как НАТО выполняет свои международные обязательства, Россия продолжает их нарушать", – заявили в Альянсе.

Там также отметили, что еще в 2014 году приостановили всякое практическое гражданское и военное сотрудничество с РФ, оставаясь открытыми для политического диалога. "Пока Россия не продемонстрирует соблюдение международного права, своих международных обязательств и ответственности, возврата к "обычному ведению дел" не может быть", – подчеркнули в НАТО, добавив, что Альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.

Фото из открытых источников

Конфликт в Украине

В НАТО заявили, что обеспокоены наращиванием военной мощи России возле границ Украины. "Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы решительно осуждаем и не признаем незаконную аннексию Крыма Россией и осуждаем его временную оккупацию. Недавнее массовое наращивание военной мощи и дестабилизирующие действия России в Украине и вокруг нее привели к еще большей эскалации напряженности и подорвали безопасность. Мы призываем Россию отказаться от наращивания военной мощи и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря, препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам", – говорится в заявлении.

Мировые лидеры также призвали Россию к выполнению Минских соглашений. "Мы требуем прекратить разжигать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям на востоке Украины", – говорится в сообщении. В НАТО также подчеркнули, что "конфликт в Украине и вокруг нее в нынешних обстоятельствах является первой темой повестки дня".

Фото из открытых источников

Зеленский выиграл

Как отмечает глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков, сегодняшний саммит был показательным, так как Альянс четко продемонстрировал, что намерен в дальнейшем бороться против России. В то же время в НАТО понимают, что необходима стратегия коллективной безопасности. Именно поэтому НАТО заинтересовано, чтобы Украина стала его членом.

"Сегодня геополитическая карта мира стремительно перекраивается. Президент Зеленский показывает миру позицию Украины и заявляет, что мы определились с курсом в НАТО и ЕС. Думаю, теперь процесс пойдет значительно быстрее и перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем достаточно велика", – говорит "Сегодня" политконсультант.

О победе президента Зеленского говорит и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Резкие заявления Зеленского с января текущего года удерживали Украину в центре мирового внимания, вынуждая международное сообщество на них реагировать", – говорит "Сегодня" эксперт.

С ним соглашается и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Сегодняшний саммит НАТО – это успех Зеленского и украинской дипломатии", – говорит он.

В то же время политологи отмечают, что президент РФ Владимир Путин, заявивший накануне саммита НАТО, о том, что Украина наращивает военную мощь, а так же о том, что Россия "закроет для нее двери" в случае сближения с Альянсом, достиг, тем самым, противоположного эффекта.

"Россия демонстрирует мускулы и угрожает. Все страны понимают, что нужно консолидироваться для противостояния Путину", – говорит нам Фесенко.

В то же время политолог Карасев уверен, что сегодня НАТО показал, что альянс не боится шантажа и угроз России.

"Кроме того, сегодняшняя позиция НАТО будет позицией Байдена на переговорах с Путиным. Именно этого и добивался Зеленский. Все его заявления и интервью были направлены на получение упреждающего ответа Запада на "красные линии" Путина, которые российский президент обозначит на встрече с американским лидером. Это однозначный успех для украинской внешней политики", – подытожил эксперт.

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Ранее мы сообщали: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина ближе к получению Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, чем когда-либо.

Также напомним, американская дипломатка призвала страны НАТО принять в свой состав Украину и Грузию.