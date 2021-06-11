Українська
$ 27,11
32,99
  1. Новости политики

Мы никогда не забудем Крым и Донбасс: Кондолиза Райс о членстве Украины в НАТО

11 июня 2021 17:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Американский дипломат призвала страны НАТО принять в свой состав Украину и Грузию

Бывший госсекретарь США (2005-2009) Кондолиза Райс считает, что Украина и Грузия должны стать полноправными членами НАТО и им необходимо предоставить План действий по членству в Альянсе. Об этом она заявила во время молодежного Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Реклама

Она напомнила, что гарантии Бухарестского саммита НАТО о членстве Украины все еще остаются.

"Как главная мировая организация коллективной безопасности демократических государств, НАТО неизбежно должно включить Украину и Грузию, а для этого – поддержать План действий по членству Украины и Грузии", сказала Райс.

Она также пообещала, что НАТО никогда не забудет того, что Россия сделала против Украины.

"Мир никогда не забудет того, что произошло в Крыму, и то, что продолжается на востоке Украины", сказала экс-госсекретарь.

Реклама

Читайте также: Яценюк: Если бы Украина была уже в НАТО, Россия никогда бы не напала

Не пропусти!
Когда и где смотреть Евро-2020: календарь всех матчей
Евро-2020 стартует 11 июня

Райс отметила, что за 30 лет независимости Украины было много сложных обстоятельств, много взлетов и падений, но украинцы все равно стремились к демократическому и процветающему будущему.

"И я хочу, чтобы вы знали: ваши друзья в Соединенных Штатах Америки, во всем демократическом мире и демократической Европе знают и понимают, каким тяжелым является этот путь, и ценят все достижения Украины за эти 30 лет", резюмировала дипломат.

Как мы уже писали, Яценюк напомнил Путину, что Украина уже давно получила гарантии вступления в НАТО.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Ракеты из Украины долетят за 10 минут: у Зеленского отреагировали на слова Путина
Ракеты из Украины долетят за 10 минут: у Зеленского отреагировали на слова ПутинаВласть
"Безальтернативный путь". "Слуга народа" поддержал закон о национальном сопротивленииВласть
Красная линия Кремля. Путин сказал, почему боится вступления Украины в НАТО
Красная линия Кремля. Путин сказал, почему боится вступления Украины в НАТОРоссия
Германия и Франция не позвали Украину на переговоры с РФ. Кулеба объяснил ситуацию
Германия и Франция не позвали Украину на переговоры с РФ. Кулеба объяснил ситуациюВласть
Нацисты, антипод России и
Нацисты, антипод России и "красные линии". Что Путин опять наговорил про УкраинуВласть
В ОПУ назвали 3 причины истерии Путина из-за закона о коренных народах
В ОПУ назвали 3 причины истерии Путина из-за закона о коренных народахВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять