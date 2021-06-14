Ежедневно доказывает, что готова: Украина ожидает от НАТО ПДЧ

Зеленский заявил, что в данный момент Украина как никогда готова к этому – для украинцев это гарантия безопасности и защиты

Зеленский рассказал о Тищенко и Милованове / Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина ближе к получению Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, чем когда-либо.

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Об этом он сказал в общем интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, передает ОПУ.

"Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в Альянсе больше, чем большинство стран Европейского Союза. Так что, к сожалению, у нас семь лет идет война, среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО. Потому что для людей это безопасность, это защита для их детей", – подчеркнул президент.

По его словам, в последнее время поддержка Украины западными партнерами стала больше, однако лидеры этих государств до сих пор руководствуются своими внутренними интересами. Однако, по мнению украинского президента, они должны осознать, что на Донбассе умирают "за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и ЕС". И поддержка Украины – это не только благо для украинского народа, это также благо и безопасность для их стран.

Зеленский напомнил, что получил приглашение от президента США Джо Байдена посетить США в конце июля. Там он надеется обсудить вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью на востоке страны.

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Ранее мы сообщали, что 14 июня стартует саммит НАТО, но нам от него ждать особо нечего – каких-то серьезных решений по Украине там, скорее всего, не будет. Такое мнение высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк