"Коля, ну какой же ты венгерский? Ты же оболонский": Шуфрич высмеял Тищенко в Раде (видео)

Шуфрич объяснил, что произошло, а в конце выступления красиво послал Тищенко на венгерском языке

Николай Тищенко и Нестор Шуфрич. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Нестор Шуфрич во время пленарного заседания Верховной Рады отругал депутатов "Слуги народа" за перестановки в межпарламентской группе за дружбу с Венгрией. Под горячую руку попал "слуга народа" Николай Тищенко.

Он заявил, что вокруг главенства в этой межпарламентской группе развернулась настоящая борьба. По словам Шуфрича, вчера из 63 членов группы срочно созвали 34 представителя "Слуги народа" и отозвали с должности сопредседателей группы двух депутатов – его самого и Валерия Лунченко (группа "Доверие").

Нардеп считает, что это было сделано ради Николая Тищенко, которого назвал третьим по влиянию лицом в государстве.

"Я задаю вопрос: Коля, ну какой же ты венгерский? Ты же оболонский, куда ты прешься. В таких вопросах нужно иметь честь. Прошу Коле оболонскому дать реплику… Из 63 членов парламентской группы дружбы созвать только своих – так даже революции не делают", – сказал Шуфрич, рассмешив депутатов в сессионном зале.

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Нардеп отметил, что у него бабушка венгерка, после чего Шуфрич заговорил на венгерском и закончил фразу: "Давай, до свидания".

Читайте наше интервью с Николаем Тищенко, в котором он рассказал и про Колю оболонского, и признался, как платил взятки, поведал о своем отношении к известному криминальному авторитету.