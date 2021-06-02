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Выбирает даже нижнее белье. Шуфрича поймали за перепиской с личным стилистом

2 июня, 09:03

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Нардеп в Раде выбирал себе наряд из предложенного домашним администратором

У народного депутата Украины Нестора Шуфрича есть личный администратор, который подбирает ему одежду. Об этом узнали журналисты, увидев как избранник в Раде с ним переписывается.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Карточный офис".

Нардеп подписал своего работника как "Дом админ", вероятно – домашний администратор. В чате в соцсети тот присылал фото разной одежды, а Шуфрич отвечал, наденет он это или нет.

Отметим, что стилист предлагал на выбор не только верхнюю одежду, но и нижнее белье.

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"Например, сегодня вечером Шуфрич будет щеголять в коротких трусах, которые ему заботливо подобрал специально обученный человек", - написали в Telegram-канале.

Напомним, ранее депутат от "Слуги народа" попал в скандал из-за парковки жены под Радой.

Кроме того, в городе Изюм Харьковской области местный депутат Денис Штейман устроил балаган на сессии горсовета.

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