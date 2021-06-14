Когда в Украине легализуют каннабис? В "Слуге народа" озвучили сроки

Корниенко отметил, что голоса для принятия документа наберутся, но есть другая угроза – некоторые депутаты угрожали заспамить законопроект

Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Законопроект о легализации медицинского каннабиса только в первом чтении Верховная Рада примет или до конца июля, или уже в сентябре.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он уверен, что голоса для принятия документа наберутся, но есть другая угроза.

"Я думаю, что первое чтение проголосуем. У нас есть системные противники этой идеи, они угрожали "заспамить" документ правками. Будем вести переговоры. В конце концов, этот закон гораздо жестче, чем те версии, что были до этого. Ведь было несколько законопроектов – от "Голоса", наша партия несколько внесла. Затем договорились и вышли на компромиссный вариант, который согласовали МВД и Минздрав, примерно 90 депутатов поставили свои подписи под ним. Думаю, что первое чтение мы проголосуем до конца сессии (до 23 июля) или, возможно, в сентябре", – рассказал Корниенко.

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Нардеп отметил, что в этом вопросе нет срочности, поскольку постановлением Минздрава некоторые препараты уже разрешили ввозить в Украину.

В то же время он добавил, что индустрия медицинского каннабиса после принятия закона тоже не сразу заработает – "пройдет не один месяц".

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