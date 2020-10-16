Медицинский каннабис нужен двум миллионам украинцев – ОП

Вопрос легализации в Украине медицинского каннабиса должны решать сами украинцы, а не политики. По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса президента.
Именно поэтому президент Владимир Зеленский предложил четвертый вопрос для общенационального опроса 25 октября 2020: "Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?"
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В Офисе президента подчеркнули, что применение медицинской марихуаны в государствах, где это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, которые возвращаются домой с войны.
Медицинский каннабис активно используется и при ряде других тяжких состояний и заболеваний, в том числе для помощи онкобольным.
Напомним, украинцам 25 октября предложат ответить на 5 вопросов.
Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября
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