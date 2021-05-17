Кива опять будет защищать диссертацию? У Авакова ошарашили заявлением

Скандальную работу нардепа могут отправить на повторную экспертизу, и тогда Киву ждет новый позор

Илья Кива на улице под Верховной Радой / Фото: УНИАН

Диссертацию народного депутата Ильи Кивы могут направить на повторную защиту – политику придется доказать, что это его работа, и он разбирается в свое теме.

Об этом рассказал Обозревателю советник министра внутренних дел, доктор философии в области права Владимир Мартыненко.

Он объяснил, что в случае возникновения сомнений в экспертном заключении, диссертацию отправляют на повторную экспертизу, повторная защита проходит уже в другом спецсовете какого-то другого вуза.

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"Учитывая большой общественный резонанс, я предполагаю, что экспертный совет отправит работу Кивы на повторную экспертизу, то есть на повторную защиту … Сможет ли Илья Кива доказать, что это его работа, что он в этом разбирается, что там есть научные статьи – это будет уже выяснено в результате этой глубинной проверки. Но у меня есть сомнения, что в результате всех этих процессов Илье Киве присвоят научное звание "кандидат наук", – сказал Мартыненко.

Напомним, 26 апреля Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, защитив диссертацию. Ну как защитил… Хоть он и не смог ответить на вопросы ученых, но ему засчитали работу. Это вызвало большой скандал и, как выяснили журналисты, его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.

Также на сайте Киевского городского совета появилась петиция о переименовании проспекта Науки на проспект им. Кивы.