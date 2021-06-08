Кандидат наук Кива: Минобразования проверяет диссертацию нардепа

МОН проверяет диссертацию Ильи Кивы. Коллаж "Сегодня".

Министерство образования и науки проверяет материалы о предоставлении народному депутату Илье Киве степени кандидата наук.

Об этом со ссылкой на министерство сообщило "Радио Свобода".

"26 мая 2021 года в министерство поступили электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Кивы И. В. Министерство сейчас проверяет соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации кадров высшей квалификации и информацию, которая направлена ​​заявителями", – сообщили в Минобразования.

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Электронную копию диссертации Кивы, аттестационное дело и информацию от заявителей также планируют передать экспертному совету по государственному управлению, который рассмотрит материалы "в соответствии с процедурой, предусмотренной нормативными правовыми актами по вопросам аттестации кадров высшей квалификации".

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Напомним, 26 апреля Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, "защитив" диссертацию, которую ему засчитали, хотя он и не смог ответить на вопросы ученых. Это вызвало большой скандал, тем более что, как выяснили журналисты, его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.

Позже в Министерстве внутренних дел заявили, что диссертацию нардепа Ильи Кивы могут направить на повторную защиту, где ему придется доказать, что это его работа и он разбирается в своей теме.

Мы также сообщали, что Илья Кива снова "отличился", поздравляя украинских ученых с Днем науки и поставив себя при этом в один ряд с Галилеем и Коперником.