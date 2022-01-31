"Раду" переименовать в "Думу": неожиданное предложение депутата

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Помощник народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко получил сегодня сообщение от телеканала "Рада" с предложением "выпить чая".

Об этом написала сама Ирина Геращенко у себя на странице в Facebook.

Реклама

Народный депутат отметила, что даже не хочет это комментировать.

"Сегодня мой помощник получил очередной звонок от телеканала "Рада" с предложением выпить с ними чаю, собрать детей, гулять собаку и поехать на округ. Даже не хочу это комментировать – кроме того, чтобы напомнить об ответственности руководства парламента и слуг, проголосовавших за выделение 400 млн грн, а не рублей из госбюджета, налогов украинцев, на это вот все. Переименуйте ваш канал в ДУМА – будет честнее", – написала она.

Фото – facebook.com/iryna.gerashchenko.

Реакция в соцсетях

Игорь Лапин: А почему речь оккупанта? После "здрасьте" можно и послать... это же за деньги украинцев государственная компания Украины.

Реклама

Евгений Просветов отметил, что "канал заботится о депутатах".

Реклама

Владимир Арьев: Канал Ада.

Другие скандалы

Недавно сотрудница телеканала "Рада" Полина Шишкина оказалась в эпицентре громкого скандала после того, как призналась, что ненавидит украинский язык. В сеть попало видео, в котором Шишкина пренебрежительно высказалась об украинском языке и флаге.

"Ненавижу украинский язык... Флаг такой себе, могли бы дизайн другой сделать, нормальный", – сказала она.

Также телеканал оконфузился во время трансляции заявления главы парламента Руслана Стефанчука. Один из титров привел в замешательство украинцев, поскольку визуально выглядело, что объявили о смерти спикера.

Напомним, издание Apnews сообщило, что в 2022 году объем финансирования телеканала "Рада" вырос в 7 раз. Если еще в прошлые годы расходы на СМИ составляли около 50 млн грн, то в этом году на него планируют потратить уже 378 млн грн.

Читайте также: