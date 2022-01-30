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"Ненавижу украинский язык": сотрудница канала "Рада" попала в громкий скандал

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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30 января, 16:46
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Девушке пришлось выпускать видео с извинениями за свою выходку
Полина Шишкина оказалась в эпицентре скандала
Полина Шишкина оказалась в эпицентре скандала

Сотрудница телеканала "Рада" Полина Шишкина оказалась в эпицентре громкого скандала после того, как призналась, что ненавидит украинский язык.

Шишкиной "не понравились" украинский язык и флаг

В Сеть попало видео, в котором Шишкина нелицеприятно высказалась об украинском языке и флаге.

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"Ненавижу украинский язык... Флаг такой себе, могли бы дизайн другой сделать, нормальный", – сказала она.

Девушка вскоре извинилась

После огласки в Сети, девушка записала видео с извинениями на украинском языке. Шишкина заявила, что является дочкой участника АТО, и не имела права говорить такие слова, "особенно учитывая нашу геополитическую ситуацию".

В результате скандала канал "Рада" уволил Шишкину, сообщает телеграм-канал Киев INFO.

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Чем еще отличился канал "Рада"

11 января в эфире телеканала "Рада" фото спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука появилось рядом с надписью "Внезапно умер". Надпись касалась президента Европарламента Давида Сассоли, но визуально это выглядело так, будто речь идет о смерти Стефанчука. Дело в том, что спикер заболел коронавирусом, и многие подумали, что его не стало из-за болезни.

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После этого спикер на своей странице в Facebook сообщил о своем благополучном "воскрешении" и опубликовал песню группы "Чайф" "Не спеши ты нас хоронить". Стефанчук отметил, что это адресовано телеканалу "Рада".

19 декабря в прямом эфире парламентского телеканала "Рада" журналистка не смогла выговорить слово "архистратиг". В частности, она дважды сказала, что находится возле храма "аристратига Михаила".

Во время трансляции доклада премьер-министра Дениса Шмыгаля сотрудница телеканала заглушила главу правительства детской считалкой про зайчика.

На канал власти выделили огромные деньги

Парламентскому телеканалу "Рада" значительно увеличили бюджетное финансирование.

Издание Apnews сообщает, что в 2022 году объем финансирования парламентского телеканала "Рада" вырос в 7 раз. Так, если еще в прошлые годы расходы на СМИ составляли около 50 млн грн, то в этом году на него планируют потратить уже 378 млн грн.

При этом количество работников по состоянию на начало и конец прошлого года было неизменным – 78 человек. Им с начала года насчитали зарплаты на общую сумму 22 571 100 грн. То есть каждый год было начислено в среднем по 290 тысяч грн, что составляет около 26 000 грн в месяц на каждого работника.

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