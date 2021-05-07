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Как в Украине относятся ко Второй мировой войне: "Свобода слова Савика Шустера"

7 мая, 16:01

Сергей Мартынец

В программе покажут рассекреченные документы о том, что совершили бойцы Красной армии в украинском селе Великий Житин

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" накануне Дня победы обсудят Вторую мировую войну и отношение украинцев к ней.

В программе обнародуют рассекреченные документы о том, что совершили бойцы Красной армии в украинском селе Великий Житин через 8 месяцев после победы над нацизмом.

Также обсудят такие вопросы:

Гостями студии станут:

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Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Максим Бужанский уже отметился скандальным высказыванием о Дне примирение 8 мая. Он выступил в поддержку именно Дня победы 9 мая.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон рассказал, что для него значит День победы 9 мая.

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вторая мировая война Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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