Как в Украине относятся ко Второй мировой войне: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" накануне Дня победы обсудят Вторую мировую войну и отношение украинцев к ней.
В программе обнародуют рассекреченные документы о том, что совершили бойцы Красной армии в украинском селе Великий Житин через 8 месяцев после победы над нацизмом.
Также обсудят такие вопросы:
- Существует ли угроза неонацизма в Украине и мире.
- Изменилось ли отношение украинцев к Второй мировой войне на фоне войны на Донбассе.
- При каких обстоятельствах мы узнаем правду о трагедии в Доме профсоюзов в Киеве.
Гостями студии станут:
- Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
- Сергей Куницын, советник председателя Офиса президента Украины, председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана;
- Андрей Билецкий, первый командир полка "Азов";
- Андрей Шараськин, командир роты "киборгов";
- Руслан Кошулинский, старший сержант 44 артиллерийской бригады (в 2015 году);
- Нестор Шуфрич, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
- Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
- Саймон Шустер, корреспондент журнала TIME (Нью-Йорк, США);
- Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
- Николай Карпюк, бывший политзаключенный Кремля;
- Сергей Гуляев, ветеран войны в Афганистане;
- Сергей Дибров, член независимого экспертного объединения "Группа 2 мая";
- Валерия Ивашкина, член "Группы 2 мая".
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
Как сообщали новости "Сегодня", на днях Максим Бужанский уже отметился скандальным высказыванием о Дне примирение 8 мая. Он выступил в поддержку именно Дня победы 9 мая.
В свою очередь журналист Дмитрий Гордон рассказал, что для него значит День победы 9 мая.
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