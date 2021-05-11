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Как сдержать Россию и вступить в НАТО. Главное из выступления Зеленского на форуме "Украина 30"

11 мая, 12:15

Ксения Капустинская , Денис Беспалов

Президент рассказал о главных приоритетах Стратегии нацбезопасности и раскрыл детали Концепции национальной системы стойкости

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30

Президент Владимир Зеленский выступил на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны". Глава государства рассказал о Стратегии национальной безопасности, противодействии российской агрессии, Концепции национальной системы стойкости, шагах страны на пути в НАТО.

Сайт "Сегодня" собрал ключевые заявления украинского президента.

Безопасность – главный приоритет для украинцев

С начала российской агрессии в обществе не осталось сомнений: безопасность – это главное условие существования государства и его независимости. Согласно исследованиям, безопасность входит в ТОП-3 самых важных для украинцев ценностей.

Взаимозависимость и связь политических, военных, социальных, экономических, энергетических, экологических и киберугроз перевернули наше представление о системе глобальной, региональной, национальной и личной безопасности.

Стратегия нацбезопасности и обороны Украины

Главными приоритетом Стратегии национальной безопасности и обороны Украины являются:

Главные задачи государства:

Стратегия нацбезопасности основана на трех ключевых принципах:

Мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращиваем свой боевой потенциал.

Сильная и боеспособная армия – залог стабильности, гарантия спокойствия.

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30

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Концепция национальной системы стойкости

Завершается разработка Концепции национальной системы стойкости. Она предусматривает обеспечение следующих базовых требований НАТО:

Завершается разработка других документов стратегического планирования.

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Украина – часть международной системы безопасности

Наша система безопасности является составляющей больших по масштабу систем безопасности:

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30

Курс на ЕС и НАТО

Стратегический курс государства – приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Для этого Украина ставит перед собой следующие цели:

Отметим, после выступления на форуме Зеленский прокомментировал возможность полномасштабной войны с Россией.

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