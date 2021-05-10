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Форум "Украина 30": Зеленский, Данилов и глава "Укроборонпрома" расскажут о войне

10 мая, 15:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Три дня дискуссии на Всеукраинском форуме "Украина 30" будут посвящены безопасности страны и развитию армии

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 11 мая, откроет Всеукраинский форум "Украина 30". Темой форума до 13 мая станет безопасность страны, и Зеленский будет присутствовать в качестве главнокомандующего ВСУ. Кроме него, на форуме появятся секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран. А 12 мая к дискуссии присоединится глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев, ключевой темой дня будет украинская армия.

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В целом обсудят такие темы:

  • Украина как европейское государство, которое противостоит вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации;
  • стратегия национальной безопасности Украины;
  • перспективы вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщили организаторы форума.

13 мая на форуме будут обсуждать вызовы безопасности Украины и перспективы их преодоления, безопасность границ, стратегию кибербезопасности, вопросы гражданской защиты и общественной безопасности.

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Напомним, ранее на форуме "Украина 30" топ-лица Украины обсудили инфраструктурные проекты, в частности "Большую стройку".

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Еще одной важная тема форума – "Коронавирус: вызовы и ответы". Тогда в дискуссии принял участие президент Украины, представители украинского правительства, Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения.

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