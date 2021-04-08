Из-за обострения на Донбассе Зеленский отправился на передовую

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс. Он посетит передовые позиции украинских военных, пообщается с ними и будет проинформирован о ситуации на фронте, сообщает пресс-служба ОПУ.

Фото: president.gov.ua

Глава государства посетит позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращением огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.

Владимир Зеленский встретится с украинским военными, которые несут службу на передовой. Он пообщается с бойцами, чтобы поддержать их боевой дух.

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"Как верховный главнокомандующий я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена для Донбасса. Едем к местам обострения. R.I.P (пусть покоится с миром) 23-летний солдат, которого застрелили прошлой ночью. Украине нужен мир, и она сделает все для этого", – написал Зеленский в Twitter.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе только за последние две недели погибли 10 украинских военных.

Тем временем 7 апреля состоялось экстренное заседание ТКГ. Украина пыталась добиться прекращения огня на Донбассе, но подписать документ так и не удалось – Россия снова пошла в отказ.