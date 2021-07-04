Из-за Медведчука? У Путина намекнули, почему блокируют встречу с Зеленским

По словам Пескова, встречу Путина и Зеленского затрудняет также и "невыполнение Минских соглашений"

У Путина считают, что Зеленский оказывает на политических оппонентов давление. Коллаж: "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на политических оппонентов через заведение уголовных дел, вероятно, речь идет о нардепе Викторе Медведчуке.

Об этом он заявил на канале "Россия-1".

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"Зеленский в начале выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в страну, однако на сегодняшний день украинский президент отметился абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела", – сказал Песков.

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Также в РФ считают, что стремление Украины стать членом НАТО может усилить напряженность на Европейском континенте.

Как мы писали ранее, Песков считает, что Минские договоренности якобы не выполняет Украина, а не РФ.

Недавно президент РФ рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.