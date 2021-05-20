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Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция

20 мая, 11:45

Светлана Москаленко

Итоги работы за два года, результаты реформ, дальнейшие пути трансформации страны – сегодня это будут обсуждать с президентом

Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дает итоговую пресс-конференцию, посвященную второй годовщине инаугурации.

Пресс-конференцию назначили на 12:00, она проходит на заводе "Антонов". Смотрите онлайн-трансляцию на телеканале "Украина 24":

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Советник главы ОПУ ранее назвал темы выступления Зеленского, Он, в частности,

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