Итоговая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция

Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дает итоговую пресс-конференцию, посвященную второй годовщине инаугурации.
Пресс-конференцию назначили на 12:00, она проходит на заводе "Антонов". Смотрите онлайн-трансляцию на телеканале "Украина 24":
Советник главы ОПУ ранее назвал темы выступления Зеленского, Он, в частности,
- подведет итог двух лет работы;
- проанализирует конкретные результаты в конкретных реформах;
- обозначит дальнейшие направления трансформации страны;
- частично приоткроет завесу над тем, что будет происходить во время августовского празднования 30-летия Независимости Украины.
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